SAIBA COMO PARTICIPAR

Que festa é essa que vai reunir BaianaSystem, O Kannalha e Olodum de graça em Salvador?

Entrada é gratuita, mas requer inscrição e aprovação mediante formulário

Vai rolar em Salvador uma festa gratuita com atrações como BaianaSystem, o Kannalha e Olodum na próxima quinta-feira (1º), a partir das 19h. Apesar da entrada ser gratuita, nem todo mundo vai poder entrar. É que a organização do Boiler Room, como o evento é chamado, pede que os interessados se inscrevam em um link com formulário e apenas quem receber o e-mail de aprovação poderá entrar no dia. >