OPORTUNIDADE

Quer estudar medicina? Escola Bahiana oferece bolsas integrais para estudantes de baixa renda

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Programa Medi+, parceria entre a Fundação Maria Emília (FME) e a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP). A iniciativa tem como objetivo alcançar estudantes de baixa renda e da rede pública que concluíram o Ensino Médio, dando acesso ao curso de medicina e todo o suporte necessário até a sua formatura.

Para participar, é necessário estar regularmente inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, além de ter cursado o ensino médio completo em uma instituição brasileira de ensino público.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 8 de abril no site do projeto, onde, também estão disponíveis o edital, um e-book com mais informações sobre o processo seletivo e, ainda, perguntas frequentes (FAQ).