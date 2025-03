AJUDA DE CUSTO DE R$ 200

Quer estudar no IF Baiano? Instituto abre 560 vagas para curso preparatório

Inscrições vão até o dia 30 de março

O Instituto Federal Baiano abriu inscrições para o curso preparatório que visa facilitar e ampliar o acesso de estudantes da rede pública à educação profissional e tecnológica. Ao todo, são 560 vagas distribuídas entre 14 unidades do IF Baiano, localizadas em toda a Bahia. O período de inscrição iniciou nesta segunda-feira (24), por meio da página de seleção , e tem fim no dia 30 de março. Os estudantes selecionados receberão ajuda de custo de R$ 200. >

Como será o curso

O curso do programa Partiu IF será presencial, em dias da semana estabelecidos por cada unidade. As aulas terão início em 14 de abril de 2025 e duração de oito meses, totalizando 320 horas. O curso incluirá disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, além de atividades complementares. >

Processo seletivo

A seleção dos participantes será feita por sorteio eletrônico, conduzido por servidores do IF Baiano. O sorteio ocorrerá no dia 2 de abril de 2025, presencialmente na reitoria do instituto, em Salvador, e será transmitido ao vivo pelo canal do IF Baiano no YouTube. >