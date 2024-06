PRINCESINHA DO SERTÃO

Receita Federal apreende R$ 626 mil em roupas e bonés falsificados em Feira de Santana

A Receita Federal realizou a Operação Corsários II, que resultou na apreensão de peças de vestuário e bonés, totalizando 313 volumes, com valor estimado em R$ 626 mil, na manhã desta quinta-feira (20), em Feira de Santana, no centro norte do estado.