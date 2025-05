BANDA LARGA

Rede superlotada? Saiba quais são as operadoras de internet com mais clientes em Salvador

Capital baiana tem 229 provedoras do serviço de banda larga fixa

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de maio de 2025 às 18:14

Anatel Crédito: André Luís Pires de Carvalho

Salvador conta, atualmente, com pelo menos 229 empresas autorizadas ou com dispensa de outorga para prestação do serviço de banda larga fixa. Dentre todas elas, a Claro é a que consegue reunir o maior número de clientes na capital baiana, com o montante de 127.357 assinaturas em todo o município. Esse quantitativo representa 25,5% de todos os usuários da cidade.>

Na sequência no pódio estão a Oi, com seus 121.284 assinantes e a Vivo, com 75.693. Em porcentagem, os valores indicam 24,3% e 15,2% para casa, respectivamente. A Tim (57.003) e a Nex Telecom (13.478) aparecem em quarto e quinto lugar.>

É da Claro também o topo do ranking de provedor com maior número de clientes em todo o estado. São 227.556 assinantes baianos do serviço de banda larga. Oi e Vivo também estão no pódio estadual com 202.198 e 146.757, respectivamente. O quarto e quinto lugar ficam com a He-net Telecomunicações (95.814) e a Tim (66.626).>

A Bahia tem 1.833 autorizadas a a prestar o serviço de banda larga fixa. As cidades baianas com maior número de empresas do tipo são Salvador (229) e Feira de Santana (106). >