Reportagem do CORREIO é premiada pela Fundação José Luiz Egydio Setúbal

Matéria da jornalista Carolina Cerqueira, publicada no dia 6 de agosto de 2023, destaca a importância da vacinação contra o HPV

A reportagem, publicada no dia 6 de agosto de 2023, destaca a importância da vacinação contra o HPV, disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS), e explica que a vacina precisa ser tomada por crianças e adolescentes entre 9 e 14, em especial para os meninos, cuja imunização costuma ser negligenciada pelos pais.

“É muito gratificante trazer um prêmio para a Bahia concorrendo a nível nacional. Foi uma reportagem muito satisfatória de fazer porque mostra um cenário real e quer revertê-lo, mostrando a conexão do jornalismo com a cidadania e prestação de serviço. Quando falamos de vacinação contra HPV ainda envolve um tabu a ser desvelado. Então aí está a força dessa matéria, que eu espero que tenha ajudado muitos pais e muitas crianças e adolescentes a priorizarem a saúde. E essa união de públicos é o toque especial da reportagem, que tem como proposta que a leitura seja feita em conjunto, que os pais leiam com os filhos, então a linguagem foi toda pensada para isso”, comentou a jornalista.

Em setembro, Carolina venceu também na categoria “Jornalismo em Texto”, com a reportagem “Cura que vem do quintal: conheça tradição das mulheres do Quilombo Cangula”, na 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo.