ORÇAMENTO

Restaurante da Ufba suspende atividades por falta de pagamentos

Comunicado foi divulgado nesta sexta-feira (11)

O Restaurante Universitário (RU) Manoel José de Carvalho, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Ondina, suspendeu as atividades de forma temporária. Um comunicado foi assinado pelo setor responsável pela assistência aos estudantes nesta sexta-feira (11). A suspensão ocorre por causa da falta de pagamentos à empresa que administra o espaço. >

De acordo com o comunicado emitido pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da Ufba (Proae), a inadimplência é superior a três meses no pagamento das faturas da empresa prestadora de serviços. >

"Fomos notificados pela empresa Meio Dia Refeições, cessionária responsável pelo fornecimento de alimentação no Restaurante Universitário RU - Ondina, sobre a necessidade de suspensão temporária da prestação dos serviços a partir de amanhã, dia 12 de abril de 2025", diz trecho da nota (confira abaixo). >

O comunicado ainda informa que a Ufba está em tratativas administrativas com a empresa, para retorno imediato do serviço. Uma nota de atualização será emitida na próxima segunda-feira (14). A Proae também informou que analisará a possibilidade de repasse financeiro para os estudantes. A reportagem entrou em contato com a Ufba, mas não obteve reposta até a publicação desta matéria. >