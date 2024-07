EDUCAÇÃO

Resultado das inscrições em cursos para Enem e vestibular do IngreSSAr é divulgado

O resultado das inscrições para o Programa IngreSSAr foi divulgado pela Prefeitura de Salvador no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (11). O documento pode ser acessado no site e os alunos contemplados receberão um e-mail com informações adicionais dos cursos preparatórios cadastrados e realizar a matrícula na instituição. As aulas terão início na próxima segunda-feira (15).

O programa

Podem participar do IngreSSAr jovens entre 16 e 29 anos de idade que estejam inscritos no Enem 2024; matriculados no 3º ano do ensino médio da Rede Pública de Ensino ou bolsistas integrais em escolas particulares no ensino médio; matriculados no EJA (Educação de Jovens e Adultos) equivalente ao 3º ano do ensino médio; egressos do 3º ano do ensino médio da rede pública de Ensino ou bolsistas integrais em escolas particulares no ensino médio; egressos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) equivalente ao 3° ano do ensino médio; estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico) e ser integrante ou não de famílias beneficiárias no Programa Bolsa Família; ser residentes de Salvador ou estudantes da rede pública de ensino do município.