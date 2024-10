DISPUTA ACIRRADA

Reta final da votação leva eleitores para colégios de Camaçari

Eleitores aproveitam colégios vazios para votar no seu candidato

Gilberto Barbosa

Publicado em 27 de outubro de 2024 às 19:08

Centro Educacional Maria Quitéria Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Um personagem típico do período eleitoral é o eleitor que vai votar pouco antes do encerramento do período de votação. Em Camaçari não foi diferente: a reta final do segundo turno das eleições municipais levou as pessoas para os colégios e zonas eleitorais.

A correspondente jurídica Neuma Francisca, 47 anos, votou na Escola Municipal Edvaldo Machado Boaventura, no Centro. Ela contou que decidiu ir no final da tarde devido a baixa circulação de pessoas. "Eu sempre votei nessa escola e esse horário é sempre tranquilo. Fiquei sabendo que houve uma confusão pela manhã, mas agora não tem nada", disse.

A confusão citada por Neuma ocorreu no Colégio São Tomaz de Cantuária, que fica ao lado da unidade e envolveu apoiadores e fiscais das chapas. O tumulto reflete o acirramento da campanha, marcada por acusações de ambos os lados. "Eu vi muitas mentiras e acusações desnecessárias. Estamos em pleno século XXI e já passou da hora dos candidatos focarem em propostas. Esse segundo turno foi muito bom porque vai refletir a decisão da população, que teve mais 15 dias para definir o seu voto", avaliou.

Os irmãos Victor e Vitória Sacramento, 21 e 23 anos, respectivamente, foram ao Colégio São Tomaz de Cantuária acompanhados da mãe, Cibele. Os adesivos na camisa mostravam a preferência da família que analisou o clima na cidade antes da votação. "É visível que a cidade está dividida, mas por enquanto está tudo normal. Eu não sei como vai ser após o resultado, já que as pessoas vão começar a beber, discutir e isso pode ser bem perigoso. Acho que os lados estão bem definidos, com poucas pessoas virando voto", falou Victor

"Nesses últimos dias vimos o trio de um candidato andando na rua e no outro lado da via passava o carro do adversário. Essa polarização ficou em todos os bairros da cidade", completou Vitória.

Gabriela e Alice votaram no final da tarde Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Quem também votou no Colégio São Tomaz de Cantuária foi a recepcionista Gabriela Amaral, 23 anos. Ela foi com a amiga Alice Gabriela, 24, que votou no Centro Educacional Maria Quitéria, localizado na mesma região. A dupla reflete a polarização da cidade, já que elas escolheram candidatos diferentes. "Trabalhamos aqui no Centro e toda hora passava o carro de um candidato diferente. O final da tarde costuma ser mais tranquilo, só no primeiro turno que teve o problema com as urnas. A disputa está bem acirrada, não sei dizer quem vai ganhar", afirmou Alice.

"Eu tinha até comentado que parecia um clima de velório, porque está tudo muito parado. A quantidade de policiais na rua é muito maior do que o primeiro turno e isso colaborou para essa tranquilidade", relatou Gabriela.