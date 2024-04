BAHIA

Rodoviária de Salvador recebe projeto Circule um Livro

Evento acontece em comemoração ao Dia Internacional do Livro

Em comemoração ao Dia Internacional do Livro, comemorado no próximo dia 23, o Terminal Rodoviário de Salvador já tem data marcada para se transformar em um dos pontos de circulação de livros e incentivo à leitura do projeto Circule Um Livro.