'LISONJEADA'

Ana Maria Braga é homenageada com comenda do Consulado Italiano

A apresentadora Ana Maria Braga abriu a edição desta terça-feira (16) do Mais Você falando da homenagem que recebeu do cônsul-geral da Itália, Domenico Fornara. Ana foi condecorada com a medalha "Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia" (Cavaleira da Ordem da Estrela da Itália).