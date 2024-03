ÔNIBUS

Rodoviários suspendem greve na Região Metropolitana

Os ônibus voltam a circular normalmente na Região Metropolitana de Salvador a partir de quinta-feira (14). O retorno acontece após o Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos (Sindmetro) suspender na tarde desta quarta (13) a greve que começou pela manhã. A categoria se reuniu com o patronado e não conseguiu fechar acordo, no entanto, agendou uma nova reunião para o dia 26.

Segundo o presidente do Sindicato, Mário Cleber, se não houver um acordo, os coletivos param de circular novamente no dia 27. "Depois de uma reunião traumática, em que negamos a proposta patronal de 4% no salário, ticket e cesta básica. Queremos recomposição salarial, mas não somos intransigentes", justifica a interrupção da greve.

Sobre a greve

O motivo da paralisação é um impasse nas negociações com empresários. Entre as reivindicações, a categoria pede 11% no salário, 20% no ticket alimentação e 100% na cesta básica. Já os empresários, segundo o Sindmetro, ofereciam inicialmente 2,75% no salário, 2,75% no ticket e 2,75% na cesta básica.