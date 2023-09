Rui Costa se recusa a comentar aumento da violência na Bahia e abandona coletiva: 'Fui'

Atual ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT) se recusou a comentar os episódios de violência na Bahia. Ao ser questionado por um jornalista sobre a morte de criminosos e policiais durante confrontos, o ex-governador do estado disse que só falaria sobre o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e deixou a entrevista. "Mas o senhor foi governador, ministro", insiste o repórter. "Fui", retrucou Rui, enquanto caminhava para fora do espaço destinado a entrevista coletiva.

A cena foi divulgada pela TV Uol. Fabíola Cidral, apresentadora do Uol News, reprovou a atitude de Rui. "Essa cena é forte. A gente fala, tem um peso. Mas quando vê a imagem, é ele virando as costas para um assunto como esse. As pessoas, governantes, preocupadas com esse assunto, enquanto ele, que já foi governador e integra o partido que segue no comando do estado, se recusa a comentar", analisou.