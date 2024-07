BARRIS

SAC Itinerante realiza emissão gratuita de RG

O atendimento com distribuição de 100 fichas por dia ocorre no hall do auditório

Da Redação

Publicado em 10 de julho de 2024 às 10:46

Sac Móvel Crédito: Divulgação

O SAC Itinerante está na nova loja da Ferreira Costa, nos Barris, até sexta-feira(12), com o serviço gratuito de emissão do Registro Geral (RG). O atendimento com distribuição de 100 fichas por dia ocorre no hall do auditório, no piso 2 Pelourinho, das 8h às 17h.

Para fazer o RG é preciso apresentar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), foto 3x4 atualizada com o fundo branco ou fazer a foto na mesma hora, além de levar as certidões de nascimento original ou cópia autenticada legível e em bom estado de conservação. Para quem é casado, divorciado ou viúvo, apresentar as certidões de casamento ou de averbação do divórcio e de óbito. Os menores de 16 anos devem estar acompanhados de um representante legal.

O modelo atual de RG será substituído gradativamente e perde a validade apenas em 2032, quando a nova Carteira de Identidade se torna o único documento válido nacionalmente.

Serviço:

SAC Itinerante com emissão gratuita de RG

Local: loja da Ferreira Costa, nos Barris

Data: até 12 de julho de 2024

Horário: das 8h às 17h