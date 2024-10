DOCUMENTAÇÃO

SAC Móvel emite nova identidade até dia 15 em Salvador; saiba onde

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) chega ao SAC Móvel com atendimento à população a partir desta terça-feira (08), em Salvador. As carretas estão três locais da cidade: no estacionamento do Shopping Bela Vista, e nas duas lojas da Ferreira Costa, na Paralela e nos Barris. Além da nova carteira de identidade, os serviços disponíveis são: orientação sobre a prova de vida de pensionistas e inativos do Estado, antecedentes criminais, Ouvidoria Geral do Estado e Planserv.