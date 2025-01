PRIMEIRA VIA

SAC realiza atendimento especial para nova carteira de identidade neste sábado (1º)

Ação acontece em sete postos na capital e dez no interior

Sete postos do SAC em Salvador e outros dez no interior vão realizar atendimento especial para a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), neste sábado (1º). A ação acontece de 8h às 12h nos postos SAC Cajazeiras, Comércio, Liberdade, Pau da Lima, Periperi, Pituaçu e Uruguai, em Salvador; além de Alagoinhas, Barreiras, Conquista II, Eunápolis, Feira II, Guanambi, Ilhéus, Itabuna, Jequié e Juazeiro no interior. >