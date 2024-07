INSCRIÇÕES ABERTAS

Saiba como participar do programa Melhores do Brasil para agentes públicos, lançado em Salvador

Curso de capacitação vai ofertar 200 vagas gratuitos para servidores de todo o país

Maysa Polcri

Publicado em 15 de julho de 2024 às 21:22

Programa Melhores do Brasil vai ofertar capacitação gratuita para 200 servidores públicos de todo o país Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A partir desta segunda-feira (15), os agentes públicos de todo o país poderão se inscrever no programa Melhores do Brasil, que vai capacitar servidores com metodologias de gestão para soluções de problemas diversos. O curso de excelência vai ofertar 200 vagas gratuitas para funcionários dos poderes Executivo e Legislativo nas três esferas: federal, estadual e municipal. A iniciativa é da Fundação Instituto de Inovação e Governança, a Fundação Índigo, vinculada ao União Brasil.

O programa Melhores do Brasil foi lançado durante um evento realizado no Hotel Wish, em Salvador, nesta segunda-feira (15). A Sala Esmeralda, reservada para a apresentação, ficou pequena para a quantidade de pessoas que acompanharam o lançamento. Entre os presentes estavam deputados, servidores e prefeitos. Entre eles, Bruno Reis (União Brasil), prefeito de Salvador.

O presidente da Fundação Índigo ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, detalhou a iniciativa do curso de excelência. "É exatamente para termos agentes públicos preparados para prestar um serviço cada vez melhor ao cidadão, que a Fundação Índigo, em conjunto com o União Brasil, está lançando esse curso de qualificação de agentes públicos. Vamos oferecer 200 vagas neste ano. As inscrições se iniciam hoje e vão até o dia 29 deste mês", falou.

Os pré-requisitos para participar do Melhores do Brasil são: ser brasileiro, ter mais de 18 anos e ter concluído o ensino médio. Também será preciso comprovar experiência profissional em gestão vinculada ao União Brasil. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição, que será avaliado para a selecionar os beneficiados. As aulas serão iniciadas em 20 de agosto.

Durante cerca de um ano, os temas escolhidos para os módulos do curso foram preparados pelo Instituto Aquila e pela Fundação Índigo. Entre os assuntos que serão debatidos nas aulas estão: como transformar planos de governo em medidas efetivas, ética e transparência. Serão 30 horas de aulas ao vivo, ministradas de forma online pelo Instituto Aquila, consultoria global presente em 14 países.

A boa formação de agentes públicos funciona como uma semente, que terá como frutos a melhoria do serviço prestado à população. "Ter uma equipe de qualidade é essencial para uma gestão de qualidade. É por esse motivo que a Fundação lança o Melhores do Brasil, para qualificar, ainda mais, as equipes que dão suporte aos mandatos de parlamentares e, principalmente, prefeitos e governadores do União Brasil em todo o país", completou ACM Neto.

O ex-senador ACM Júnior também participou do evento. Ele ressaltou que a iniciativa abrange todos os estados brasileiros. “Sabemos que a capacitação de agentes públicos acaba afetando a sociedade. É um projeto a nível nacional da maior importância pois vai formar os futuros dirigentes do setor público”, analisou.

Durante o lançamento do programa Melhores do Brasil, o prefeito Bruno Reis destacou que os avanços durante as gestões dele e de ACM Neto à frente prefeitura de Salvador se devem à equipe de servidores qualificada. "O primeiro grande desafio foi montar um time de qualidade. Depois, implementar a regra de ouro, que é gastar menos do que se arrecada. Não há como a gestão avançar se você gasta mais do que tem", pontuou.

Neste ano, Salvador recebeu, pela primeira vez, nota máxima no índice da Capacidade de Pagamento (Capag), promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Ao consagrar a capital baiana como ‘A+’, o Tesouro atesta a capacidade do ente federativo de cumprir suas obrigações financeiras. O prefeito Bruno Reis ressaltou que o título só foi possível graças ao caminho trilhado por ACM Neto, seu antecessor.

"São critérios de liquidez, capacidade de pagamento, capacidade de investimento e fazer poupança corrente. Neto me entregou com B e eu levei para A+, a nota máxima, para ser um divisor nacional. É mais difícil chegar no B, pela realidade que era a cidade. Depois só fui pisar no acelerador", ressaltou. Antes do título inédito, a cidade havia conquistado, seis vezes consecutivas, nota ‘B’ no índice.

Raimundo Godoy, presidente do Instituto Aquila, frisou a relevância de que agentes públicos estejam preparados para desafios. "A capacidade de fazer diferença é o ponto chave da questão. E é nisso que ACM Neto está pensando para a Fundação Índigo. Como que nós preparamos os gestores para enfrentar situações ainda não vividas", resumiu.

Sobre a Fundação Índigo

A Fundação Instituto de Inovação e Governança, Fundação Índigo, é uma entidade vinculada ao União Brasil, que tem como pilar o preparo de novos líderes políticos, gestores públicos e cidadãos com visão liberal, democrática e crítica do mundo. Presente em todos os estados do Brasil, a Fundação Índigo já impactou mais de 97 mil pessoas com a promoção de cursos, palestras e estudos. Para saber mais, acesse o site.

Sobre o Instituto Aquila

O Aquila é uma consultoria internacional que oferece soluções gerenciais de excelência, focadas na melhoria dos resultados de seus clientes. Com atuação em 25 países da América, Europa, África e Oceania, possui mais de 2.800 projetos em carteira, apoiados por escritórios no Brasil, Colômbia, Portugal, Austrália e Suíça. Mantém um Centro de Estudos em Zurique, onde são conduzidas pesquisas e desenvolvidas inovações em gestão.

