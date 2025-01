HIDRATAÇÃO

Saiba os pontos para se refrescar gratuitamente na Lavagem do Bonfim

Corpo de Bombeiros vai distribuir mais de 45 mil copos de água

O Corpo de Bombeiros vai distribuir mais de 43 mil copos biodegradáveis de água durante a Lavagem do Bonfim, que acontece na capital baiana nesta quinta-feira (16).

Os postos de hidratação estão localizados na Conceição da Praia, Calçada, no Posto Almeida Couto (quartel do CBMBA), no largo de Roma e na Avenida Dendezeiros, em frente a Auditoria Militar.