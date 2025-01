TRADIÇÃO RELIGIOSA

Fiéis lotam ruas na Cidade Baixa para a Lavagem do Bonfim; veja vídeos

Milhares de pessoas são esperadas na Colina Sagrada

Esther Morais

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 07:45

Muitos fiéis, entre baianos e turistas, já chegaram no Bonfim Crédito: Reprodução / CORREIO

Hoje é dia do Senhor do Bonfim! Nesta quinta-feira (16), milhares de pessoas se reúnem para a Lavagem do Bonfim, uma das maiores festas religiosas de Salvador. Desde cedo, milhares de pessoas se reúnem em frente à Basílica Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio. O local é o ponto de partida para a caminhada até a Colina Sagrada. A expectativa é que um número recorde de fiéis participem da festa.

Um dos devotos que já estão no local é o 'doutor de automóveis' David Pereira Santos. Ele conta que é apaixonado por corrida e fiel ao Senhor do Bonfim. O religioso participa da Corrida Sagrada desde os anos 1970 e sempre vem vestido de “doutor”. “Correr faz muito bem pra saúde e isso é que importa”, conta o maratonista.

Há 10 anos, Claudia Ribeiro vai para a Colina Sagrada no dia do Senhor do Bonfim para levar axé e proteção aos devotos do Senhor do Bonfim. Alfazema, arruda e akoko são algumas das folhas que ela usa para trazer sorte e prosperidade. "É um prazer, uma satisfação. A gente faz com amor e carinho", se declara.

A caminhada tem início em frente à Igreja da Conceição da Praia, no Comércio, onde acontece um Culto Ecumênico - marcado para 7h. Depois, acontecerá a saída da 16ª Caminhada “Lavagem de Corpo e Alma”, até a Colina Sagrada.

A previsão é que, após percorridos os 7 km, o Padre Edson Menezes, da Basílica do Senhor do Bonfim, fará um discurso e dará a benção aos fiéis presentes no festejo. Mas, desde 7h da manhã há fiéis fazendo suas rezas e amarrando as fitinhas do Bonfim.