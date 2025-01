SAÚDE

Saiba quais são os principais erros na hora de guardar medicamentos

O armazenamento incorreto pode prejudicar a eficácia dos remédios

Os medicamentos são essenciais para tratamentos de saúde, mas armazená-los de maneira incorreta pode prejudicar a integridade do princípio ativo e a eficácia. Os remédios não devem ser guardados fora das caixas de origem e precisam ser mantidos em locais frescos.

A farmacêutica Mônica Barreto explica como os medicamentos devem ser armazenados. "A maioria deles necessita de dois tipos de armazenamento distintos: de temperatura ambiente (15 e 30°C), que precisam de um local fresco, seco e protegido da luz, e os termolábeis, que carecem de refrigeração com temperatura entre 2 e 8 graus centígrados", diz a profissional da Clínica Florence.

Os comprimidos não devem ser retirados do frasco antes do momento de uso. Isso evita o comprometimento do princípio ativo e mantém informações essenciais, como lote e validade. Caso seja necessário fracionar o medicamento, o ideal é manter a parte que restar dentro da cartela.