GUERRA DO TRÁFICO

Saiba qual facção está por trás de ataque que deixou um morto e duas feridas na Vila Verde

Policiamento foi reforçado na região após o ataque

O bairro vive uma tensão que está intensificada há meses. A região é controlada pelo Comando Vermelho (CV), que vem sofrendo ataque do BDM, com o apoio do Terceiro Comando Puro (TCP), rival do CV também no Rio de Janeiro. "Há poucos dias ficamos uma semana sem ônibus e as professoras tendo que vir andando da entrada do Vila Verde para dar aula aqui. Pedimos mais seguranças. Muitas pessoas já morreram nesta guerra, que não tem fim", declara uma moradora. Apesar do clima tenso, a Polícia Militar está no local e o transporte público não foi interrompido.>