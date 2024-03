PESQUISA

Saiba qual o melhor local para economizar na ceia da Semana Santa

Após duas semanas de fiscalização especial, a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (CODECON) concluiu mais uma Operação Semana Santa. A iniciativa contou com uma inspeção e realização pesquisa de preços em toda a cidade. As pesquisas indicam que a feira de São Joaquim oferece o melhor valor para a maioria dos ingredientes da ceia.

Durante a operação, os agentes de fiscalização percorreram diversos bairros de Salvador, observando atentamente o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), enquanto a pesquisa de preços foi realizada em feiras e supermercados, abrangendo uma variedade de itens essenciais para a celebração da Semana Santa, como peixe, camarão seco, leite de coco, quiabo e azeite de dendê.

Os detalhes completos da pesquisa de preço, incluindo as variações encontradas e as melhores opções para os consumidores, estão disponíveis no Instagram do órgão (@codecon_salvador). Para denunciar práticas abusivas nas relações de consumo ou obter mais orientações, os consumidores podem utilizar os canais oficiais de comunicação da CODECON, como o aplicativo Codecon Mobile, o aplicativo Fala Salvador, o site oficial do órgão, o portal do Fala Salvador ou a Central de Atendimento Disque Salvador - 156.