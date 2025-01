ILÊ AIYÊ

Saiba quem são as finalistas para o título de Deusa do Ébano 2025; vote

A grande vencedora será declarada no dia 15 de fevereiro deste ano

O Ilê Aiyê definiu as quinze finalistas para o título Deusa do Ébano 2025. A nomeação da Rainha do Ilê, responsável por subir no trio e guiar o cortejo do Mais Belo dos Belos, terá sua grande decisão no dia 15 de fevereiro, na 44ª edição da festa Noite da Beleza Negra. Diante da seleção das musas, o CORREIO preparou uma enquete para o público conhecer as candidatas e escolher a favorita.