VIOLÊNCIA

Primeira semana do ano teve 14 vítimas de feminicídio e tentativa de feminicídio na Bahia

Dados são da Polícia Civil

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 22:08

Deam Crédito: Divulgação

A Bahia registrou 14 mulheres vítimas de violência baseadas exclusivamente em seu gênero. Segundo dados da Polícia Civil, foram computados três feminicídios e 11 tentativas do mesmo crime, antes mesmo de completar a primeira semana do ano. Os dados foram registrados do dia 01 a 06 de janeiro. Em Salvador, dois casos deixaram chocados os moradores de São Marcos e Narandiba.

No primeiro, uma mulher foi morta a facadas dentro de casa, no dia 5. O corpo de Lindiane Rufino Soares, foi encontrada por familiares. O autor, que não teve a identidade confirmada pela polícia, fugiu do local do crime, mas foi localizado e preso nas imediações da Avenida Gal Costa.

No segundo, uma mãe foi esfaqueada na frente do próprio filho de apenas 8 anos, no dia 2. As investigações da PC apontam que ela foi agredida pelo ex-companheiro, pai da criança, que não aceitava o término da relação.