PRÊMIOS DE ATÉ R$ 100 MIL

Saiba se seu bilhete vai participar do sorteio de maio da Nota Premiada Bahia

Resultado sai na quinta (29)

Já estão disponíveis para consulta os bilhetes que irão concorrer ao sorteio de maio da campanha Nota Premiada Bahia. O resultado será divulgado na quinta-feira (29) nas redes sociais da campanha. Neste sorteio, serão considerados os bilhetes gerados a partir das notas fiscais associadas ao CPF do participante relativas a compras feitas ao longo do mês de abril. >

Ao todo, são 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Atualmente, a campanha reúne mais de 825 mil participantes inscritos. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), gestora da Nota Premiada, desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 5.868 pessoas, das quais 3.523 moram na capital, 2.341 no interior e quatro fora do estado.>