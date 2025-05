BAHIA

Últimas semanas para concorrer ao sorteio de R$ 1 milhão da Nota Premiada; saiba como participar

Oportunidade termina neste nês

Esther Morais

Publicado em 7 de maio de 2025 às 17:24

Nota Premiada Bahia Crédito: Divulgação

Os consumidores baianos têm até o final de maio para realizar compras com CPF na nota fiscal e garantir a participação no sorteio especial de R$ 1 milhão da campanha Nota Premiada Bahia. O sorteio está marcado para o dia 17 de julho e vai premiar um único ganhador com o valor milionário. >

Segundo a Secretaria da Fazenda, concorrem ao prêmio os bilhetes eletrônicos gerados por notas fiscais emitidas entre 1º de junho de 2024 e 31 de maio de 2025, desde que associadas a um CPF cadastrado na campanha. >

Mesmo quem não está inscrito na campanha ainda pode participar desta reta final: basta fazer o cadastro no site da Nota Premiada. O passo seguinte vale para novos e antigos participantes cadastrados: é preciso se lembrar de, no ato da compra, solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal.>

Ao se cadastrarem, os participantes também devem escolher duas instituições beneficentes, uma da área de saúde e outra da social, com as quais irão compartilhar suas notas fiscais, que se converterão em apoio financeiro do Governo do Estado por meio do programa “Sua Nota é um Show de Solidariedade”. A iniciativa já beneficia mais de 500 entidades e distribui, a cada quadrimestre, R$ 5 milhões entre aquelas que estão ativas no programa.>

Até o momento, seis participantes foram premiados com o valor de R$ 1 milhão, dos quais três da capital e três do interior do estado. Além do prêmio anual milionário, a Nota Premiada Bahia realiza sorteios mensais regulares, que distribuem um prêmio de R$ 100 mil e outros 90 de R$ 10 mil. A campanha possui mais de 822 mil participantes inscritos.>