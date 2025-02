SAIBA COMO SE PROTEGER

Gratuitas: Salvador oferece aulas de defesa pessoal para mulheres no Carnaval

Treinamento terá foco total na prática

A Prefeitura de Salvador, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), está oferecendo uma oficina intensiva de defesa pessoal voltada para mulheres. As aulas gratuitas acontecem nos próximos dias 18 e 20, das 13h às 17h, na sede da GCM, na Avenida San Martin. A capacitação ensinará técnicas essenciais para evitar situações de risco, especialmente durante o Carnaval. >

As interessadas podem se inscrever pelo e-mail [email protected] . As vagas são limitadas a 20 participantes, e a idade mínima é de 18 anos. >

O treinamento terá foco total na prática, garantindo que as participantes saiam preparadas para se proteger. Além disso, a iniciativa servirá como um “esquenta” para a primeira turma do curso completo de defesa pessoal, que terá início em março de 2025. As inscrições serão divulgadas em breve.>