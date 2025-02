FOLIA

Veja como se inscrever para os Camarotes Acessíveis do Carnaval de Salvador

As inscrições abrem nesta segunda-feira (17)

Monique Lobo

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 15:55

Camarotes Acessíveis Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

As inscrições para os Camarotes Acessíveis no Carnaval 2025 abrem neste segunda-feira (17). Cerca de 500 vagas serão disponibilizadas pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), para cada dia. >

O cadastro pode ser realizado de forma presencial, na sede do Cadastro Único (CadÚnico), Rua Miguel Calmon, 28, Comércio, das 8h às 17h, ou através do site do projeto. Cada pessoa pode realizar o cadastro para até dois dias da festa e indicar até um acompanhante, com idade igual ou superior a 18 anos.>

Os camarotes têm o intuito de proporcionar uma festa mais inclusiva e com infraestrutura adequada para que pessoas com deficiência (PCDs) e idosos possam participar da folia nos circuitos Osmar (Centro) e Dodô (Barra/Ondina). >

“Os Camarotes Acessíveis estarão nos principais circuitos, de forma que possamos promover um Carnaval inclusivo, com acessibilidade e igualdade, para que as pessoas com deficiência e idosas possam participar dessa festa, que reúne tanta gente, de forma segura, com total infraestrutura e com muita alegria", frisou o secretário da Sempre, Júnior Magalhães. >

Estrutura >

Os camarotes terão audiodescritores, interpretes de libras e auxiliares de mobilidade treinados para auxiliar as pessoas com deficiência. Os espaços funcionam com programação de horário diferenciados para atender a ordem de desfiles das atrações nos dias da festa. >

O camarote de Ondina, por exemplo, inicia as atividades na quinta-feira (27), das 17h às 3h e atende aos dois públicos (idosos e pessoas com deficiência), enquanto o espaço do Campo Grande começa a receber os foliões na sexta-feira (28), das 12h às 20h, e atende somente idosos (idade a partir de 60 anos). Também a partir da sexta-feira (28), na Piedade, as atividades acontecem das 13h às 21h para pessoas com deficiência.>