INOVAÇÃO

Salvador oferece serviços da Dívida Ativa totalmente online

Plataforma Salvador Digital permite que contribuintes resolvam pendências fiscais com menos burocracia, sem sair de casa

Contribuintes soteropolitanos foram contemplados com uma novidade: não será mais necessário sair de casa para emitir certidões, negociar dívidas com o município, pedir prescrição de débitos, extinguir execuções fiscais, entre outras providências. Os serviços relativos à Dívida Ativa e à Procuradoria-Geral do Município (PGMS) estão disponíveis no portal Salvador Digital, e podem ser realizados de forma 100% online.

