Salvador receberá mais de R$ 16 milhões para projetos culturais em 2025

Investimento é fruto de parceria com a Política Nacional Aldir Blanc

A Fundação Gregório de Mattos (FGM), em parceria com a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), destinará mais de R$ 16 milhões para iniciativas culturais em Salvador a partir deste mês de janeiro de 2025. Este investimento reforça o apoio à produção artística em diversas áreas e fomenta a democratização do acesso à cultura na capital baiana.

Desde o início do ano, oito editais de fomento foram lançados, totalizando 940 inscrições de projetos culturais de todos os territórios da cidade. Destes, 761 foram homologados, com 163 contemplados. A política de cotas teve destaque: 90 projetos de pessoas pretas ou pardas e 10 de pessoas com deficiência foram selecionados, evidenciando o compromisso da FGM com a inclusão e a igualdade.