PODE IR?

Salvador tem 17 praias limpas para banho neste fim de semana; veja quais

Lista também mostra praias impróprias

Salvador tem 17 praias próprias para banho neste fim de semana, incluindo o Porto da Barra, Ondina e Amaralina. Por outro lado, a capital ainda possui 15 pontos impróprios, como o Farol da Barra, Rio Vermelho e Armação. As classificações fazem parte do Boletim de Balneabilidade do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que avalia a qualidade das águas das praias do litoral da Bahia. >