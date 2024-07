TURISMO

Salvador tem cinco das melhores praias do Brasil, segundo ranking internacional

Segunda melhor praia do país está na capital baiana

Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de julho de 2024 às 19:07

A ilha dos Frades está praticamente no centro da Baía de Todos-os-Santos Crédito: Divulgçaão

A Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Ilha dos Frades, em Salvador, foi classificada como a segunda melhor praia do Brasil, conforme um relatório divulgado pelo CIFPLAYAS (Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias, em tradução livre).

O litoral de Salvador ainda aparece mais quatro vezes, com as praias do Farol de Itapuã (15º), Placaford (20º), do Porto da Barra (23º) e da Ribeira (26º), no âmbito nacional. O Ranking de Melhores Praias integra a Década das Nações Unidas para a Restauração dos Ecossistemas, lançado em 2021 e que visa reverter a degradação dos ecossistemas no mundo.

O CIFPLAYAS analisou 123 praias na Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Cuba, Equador, Guatemala, México, Nova Zelândia, Peru, Porto Rico, Espanha e Venezuela. A publicação classifica as praias em: urbana, de vilarejo e rural. Considerando as praias de vilarejo, a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe ocupa o primeiro lugar no ranking e é descrita como “uma bela praia de areia, com cerca de 500 metros de comprimento, banhada pelas águas mornas da Baía de Todos-os-Santos, delimitada por dois belos promontórios rochosos e cercada por remanescentes da Mata Atlântica”.

A Praia do Forte e da 2ª Praia de Morro de São Paulo, ambas na Bahia, ocupam o 2º e 3º lugar na categoria, respectivamente. No ranking mundial, as praias do Farol de Itapuã, Placaford, do Porto da Barra e da Ribeira, que são classificadas como praias urbanas, ocupam a 36ª, 67ª, 80ª e 90ª posição, respectivamente.

Para Márcio Franco, diretor de turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), o trabalho em conjunto entre poder público e sociedade civil corrobora para boa classificação do litoral soteropolitano no ranking. “É um esforço conjunto entre as autoridades locais e a comunidade para preservar e valorizar nossas praias. Investimos em infraestrutura, segurança e na conscientização ambiental, o que resulta em praias mais limpas e seguras para moradores e turistas”, afirmou.

Cerca de 46 avaliadores, dentre oceanógrafos, engenheiros, geógrafos, químicos e educadores participaram da pesquisa. Conforme o relatório, a maioria dos rankings encontrados on-line são baseados em opiniões, com critérios subjetivos e sem “uma metodologia científica, analítica ou objetiva para classificar as praias”. O Ranking de Melhores Praias utiliza uma metodologia composta por indicadores que reconhecem as funções e os serviços do ecossistema de uma praia, a “Estrutura de Priorização de Praias”, com um esquema de pontuação que permite comparações diretas.