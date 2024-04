TEMPO

Salvador tem previsão de chuva para quinta (11)

Depois de uma breve pausa, as chuvas voltam a cair na capital baiana na quinta-feira (11). A previsão do tempo da Defesa Civil de Salvador (Codesal) é de céu nublado a parcialmente nublado com chances de até 60% de chuvas fracas a moderadas. Há risco para alagamentos e deslizamentos de terra.