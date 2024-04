SERVIÇO

Confira canais para atendimento durante o período de chuvas em Salvador

Fala Salvador 156 teve um aumento considerável

Da Redação

Publicado em 10 de abril de 2024 às 17:14

Ouvidoria reforça canais para atendimento durante o período de chuvas em Salvador Crédito: Iann Jeliel/Secom PMS

Durante o período de fortes chuvas em Salvador, o fluxo de atendimento no Fala Salvador 156 teve um aumento considerável. Assim, é importante lembrar que o cidadão possui outros meios de comunicação com a Ouvidoria Geral do Município (OGM) para solicitação de registros, obter informações, fazer elogios, reclamações ou sugestões.

Além do teleatendimento, o soteropolitano poderá realizar as solicitações de serviços da Prefeitura diretamente através do portal Salvador Digital, que centraliza todos os serviços municipais cadastrados na Carta de Serviços oferecidos pelos diversos órgãos e entidades municipais em um só lugar, já utilizando o login único, integrado à plataforma gov.br.

Na plataforma também é possível agendar o serviço desejado para ser atendido presencialmente em alguma sede da Prefeitura-Bairro (Barra/Pituba, Centro/Brotas, Cidade Baixa, Itapuã/Ipitanga. O serviço de agendamento para as Prefeituras-Bairros, consulta de protocolos e registro para a Ouvidoria, também podem ser feitos através do WhatsApp da Prefeitura no número (71) 98791-3420.

Existe também o chat disponível no Fala Salvador. O portal acelera a identificação de situações críticas e aumenta a transparência e eficiência dos serviços prestados.

Uma outra opção é o aplicativo Fala Salvador Cidadão, disponível para Android e iOS, após realização de cadastro. O dispositivo registra os principais serviços solicitados pelos cidadãos na cidade, dentre eles iluminação pública, poda de árvores, limpeza de bueiro, retirada de cadáveres de animais de grande porte da via pública, tapa-buraco e limpeza urbana.

Para o ouvidor-geral de Salvador, Jean Sacramento, o compromisso da gestão é com a facilidade e agilidade em receber as demandas da população. “Estamos sempre atentos à necessidade de aprimorar os canais de atendimento. A Ouvidoria tem o papel de promover o exercício da cidadania, recebendo, encaminhando e cobrando junto aos órgãos executores quanto à resposta das solicitações de serviços, reclamações ou denúncias sobre a prestação dos serviços públicos municipais”, explica.

