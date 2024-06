MUDANÇAS

Salvador terá alterações no tráfego durante o final de semana

No Centro Histórico, as alterações que seguem até o São João começam nesta sexta (7)

Da Redação

Publicado em 7 de junho de 2024 às 20:31

Trânsito na Paralela, no sentido Centro, ao lado do metrô Imbuí Crédito: Foto: Gil Santos/CORREIO

A partir desta sexta-feira (7) Salvador terá alterações no trânsito, que seguem até o dia 24 de junho, em regiões como o Centro Histórico. No domingo (9), o tráfego de veículos será modificado nos bairros Pituba, Boca do Rio, Piatã, Barra, Rio Vermelho, Engenho Velho da Federação e Águas Claras, para viabilizar a realização de eventos, procissão, caminhada e corridas em vias públicas.

Centro Histórico – Durante todo o período, das 14h às 19h, haverá o controle do tráfego de veículos, com auxílio da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) na travessia de pedestres e fiscalização para coibir a incidência de estacionamento irregular, quando da realização do evento “Central das Brincadeiras Juninas”, no Largo do Terreiro de Jesus.

Já entre 10 a 15 de junho, das 18h às 22h, haverá o controle do tráfego de veículos, auxilio na travessia de pedestres, e fiscalização para frear a incidência de estacionamento irregular, durante a realização do evento “Estação do São João”, no Largo do Cruzeiro de São Francisco. O acesso dos moradores à via bloqueada será permitido mediante comprovação de endereço.

1ª Corrida do Larco Funcionário – Por conta da Corrida, no domingo (9), o fluxo viário terá algumas modificações no bairro Pituba. Ocorrerá a interdição do trânsito, das 4h às 8, no Complexo Viário Tati Moreno.

No mesmo horário o tráfego de veículos será interditado, na Av. Prof. Magalhães, pista principal, sentido Avenida Tancredo Neves (entre a Rua Fernando Menezes de Góes e proximidades do Pontilhão / Mercado Gbarbosa), e no sentido Av. Tancredo Neves, a partir da saída do Mercado Gbarbosa até a entrada do Complexo Viário Tatti Moreno.

Já das 5h às 8, a interdição acontece na Av. Prof. Magalhães, pista principal, sentido Orla, a partir de saída do Complexo Viário Tatti Moreno, até a via marginal da Av. Professor Magalhães Neto.

Festival Vamos Passear – Em virtude do Festival, que acontece neste domingo (9), o trânsito será modificado entre os bairros Boca do Rio e Piatã. A partir das 4h será instalada uma barreira móvel e a partir das 5h serão instaladas quatro barreiras móveis.

Das 5h às 10h, o tráfego de veículos será interditado, na Av. Octávio Mangabeira (sentido Itapuã, entre as Quadras da Boca do Rio e o retorno situado depois do Sesc, e na faixa à direita, sentido Itapuã, entre o retorno situado depois do Sesce a Nova Praça de Piatã. E também na Av. Octávio Mangabeira (na faixa à esquerda, sentido Pituba, entre os prismas em frente ao Sesc e o retorno da Terceira Ponte).

Paralelamente, os veículos oriundos da Pituba, sentido Itapuã, terão como opção de tráfego, o retorno em frente ao Multi Shop Boca do Rio, Av. Octávio Mangabeira, Av. Simon Bolívia, Av. Prof. Manoel Ribeiro, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luís Viana/Paralela e a Av. Orlando Gomes.

Haverá o desvio do tráfego de veículos, das 5h às 10h, na Av. Prof. Pinto de Aguiar (em frente à Paris Delicatessen) para Av. Ibirapitanga.

Corrida de Rua Record Bahia Salvador FM – Para a realização da Corrida, neste domingo (9), o tráfego de veículos entre os bairros Barra e Rio Vermelho passará por algumas alterações. Haverá a instalação de seis barreiras móveis, das 05h às 10h.

No mesmo horário, o trânsito será interditado, na Av. Oceânica (entre o Largo do Farol da Barra e a Curva da Paciência), na faixa à direita, sentido Barra, entre a Rua Carlos Chiacchio e a Rua Artur Neiva; na faixa à direita, sentido Barra, entre o Largo do Camarão e a Rua José Satiro de Oliveira; lado direito, sentido Itapuã, entre a Rua Morro do Escravo Miguel e a Rua Roschild Moreira; e na Av. Oceânica, (sentido Barra, entre a Rua Eurycles de Matos e a Travessa Bartholomeu de Gusmão.

Também haverá a interdição do tráfego de veículos, na Rua da Paciência (faixa dupla à direita, sentido Itapuã, entre a Rua Eurycles de Matos e o Largo de Santana), Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis e na Praça Colombo.

Os veículos em geral, que trafegam pelo trecho interditado, terão como opções de tráfego: sentido Rio Vermelho/Barra, a Rua Eurycles de Matos, Av. Anita Garibaldi, Av. Milton Santos, Rua N e a Rua Professor Sabino Silva; no sentido Ladeira da Barra/Ondina, a Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas, Rua Miguel Burnier, Largo do Chame-Chame e a Av. Centenário; já os provenientes da Av. Cardeal da Silva com destino ao Rio Vermelho, a Travessa Prudentes de Moraes, Rua da Paciência (sentido Ondina), Rua Eurycles de Mattos e Av. Anita Garibaldi.

Caminhada da Paz – Em razão da Caminhada, que acontece neste domingo (9), o trânsito no bairro Engenho Velho da Federação será alterado. Haverá a interdição progressiva do fluxo de veículos, a partir das 13h, na faixa à direita, da Av. Vasco da Gama (saída Candomblé Casa Branca), retorno em frente ao Supermercado Assaí Vasco, Viaduto Luiz Cabral, Av. Vasco da Gama (retorno em frente ao Supermercado Atacadão Atakarejo, chegada Candomblé Casa Branca).