Salvador terá mutirão com teste de DNA e reconhecimento de paternidade de graça

Saiba como participar da ação que acontece na quinta (4) e sexta-feira (5)

Maysa Polcri

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16:40

Ação será realizada no bairro de São Marcos Crédito: Cleomário Alves Ascom/SJDH

O mutirão Caravana dos Direitos Humanos prestará atendimento gratuito e especializado à população de Salvador na quinta-feira (4) e sexta-feira (5), no bairro de São Marcos. Os atendimentos acontecerão das 9h às 16h, na Escola Municipal Clériston Andrade.

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) promoverá reconhecimentos de paternidade e acordos de alimentos, além de realizar exames de DNA gratuitos, através do projeto Paternidade Responsável. Também serão ofertadas a emissão de segunda via das certidões de nascimento, casamento e óbito, pelo programa Viver com Cidadania.