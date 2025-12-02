Acesse sua conta
Salvador terá mutirão com teste de DNA e reconhecimento de paternidade de graça

Saiba como participar da ação que acontece na quinta (4) e sexta-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16:40

Ação será realizada no bairro de São Marcos
Ação será realizada no bairro de São Marcos Crédito: Cleomário Alves Ascom/SJDH

O mutirão Caravana dos Direitos Humanos prestará atendimento gratuito e especializado à população de Salvador na quinta-feira (4) e sexta-feira (5), no bairro de São Marcos. Os atendimentos acontecerão das 9h às 16h, na Escola Municipal Clériston Andrade. 

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) promoverá reconhecimentos de paternidade e acordos de alimentos, além de realizar exames de DNA gratuitos, através do projeto Paternidade Responsável. Também serão ofertadas a emissão de segunda via das certidões de nascimento, casamento e óbito, pelo programa Viver com Cidadania.

A Caravana dos Direitos Humanos é desenvolvida pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia (SJDH), em parceria com o Ministério Público, por meio do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça Cíveis e Fundações (Caocif).

