FÉ

Santa Dulce: festa pelos cinco anos da Canonização terá missas, procissão e mais

Roteiro também inclui conferências

Da Redação

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 13:20

Procissão celebrou Santa Dulce dos Pobres Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

O Santuário Santa Dulce dos Pobres, localizado na Avenida Bonfim, em Salvador, realizará de 9 a 11 de outubro o Tríduo da Gratidão para celebrar os cinco anos da Canonização de Irmã Dulce. A programação contará com missas às 16h, além de conferências, às 18h, sobre a trajetória de amor e serviço da Mãe dos Pobres.

Já no dia 13 de outubro, data que marca as homenagens em lembrança à Canonização, serão realizadas duas Santas Missas, às 8h30 e às 16h (confira a programação completa abaixo).

Ainda no dia 13, após a cerimônia das 16h, será realizada uma procissão pelo Caminho da Fé, em direção à Basílica Senhor do Bonfim, caminho tantas vezes percorrido pela freira baiana. “O Tríduo da Gratidão é uma celebração de Ação de Graças pelo dom da Canonização de Irmã Dulce e também um chamado para seguirmos o exemplo da Mãe dos Pobres e o seu legado”, destaca o reitor do Santuário, Frei Ícaro Rocha. Também como parte da programação religiosa, será celebrada uma missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, no dia 12, às 8h30, seguida de procissão.

De acordo com o Frei Ícaro Rocha, os últimos cinco anos, desde a histórica cerimônia de Canonização no Vaticano, vêm sendo marcados pelo crescimento na devoção à Santa Dulce dos Pobres pelo Brasil. Entre os exemplos, está o significativo aumento no número de visitantes ao Santuário dedicado à primeira santa brasileira.

“Antes da Canonização, a igreja recebia cerca de 56 mil visitantes por ano. Atualmente, já são 600 mil visitas anuais”, ressalta o reitor. Destaque também para a presença hoje de 83 locais pelo país dedicados ao Anjo Bom, entre paróquias, igrejas e capelas.

Os últimos cinco anos foram pautados também pela expansão do atendimento prestado pelas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) - instituição fundada por Santa Dulce e que abriga hoje um dos maiores complexos de saúde do Brasil com atendimento 100% gratuito.

Em 2018, a entidade realizava cerca de 3,5 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano - volume que em 2023 alcançou a marca de 6,6 milhões de procedimentos. Mas para manter esse acolhimento à população, a instituição conta principalmente com as doações. Informações sobre como ajudar as Obras Sociais podem ser obtidas através do site doe.irmadulce.org.br, ou na Central de Relacionamento com o Doador, no telefone (71) 3316-8899, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30.

Irmã Dulce, a freira baiana que dedicou sua vida aos mais necessitados, foi canonizada no dia 13 de outubro de 2019, passando a ser chamada Santa Dulce dos Pobres. Naquele domingo de céu azul, 50 mil pessoas (15 mil brasileiros) lotaram a Praça São Pedro, no Vaticano, para assistir à cerimônia presidida pelo Papa Francisco.

O Anjo Bom tornou-se então a primeira santa brasileira da nossa época, tendo o dia 13 de agosto como sua Data Litúrgica. Sua canonização foi a terceira mais rápida da história (27 anos após seu falecimento), atrás apenas do Papa João Paulo II (9 anos após sua morte) e de Madre Teresa de Calcutá (19 anos após o falecimento da religiosa).

Programação no Santuário Santa Dulce dos Pobres

▪️ Tríduo da Gratidão

9 de outubro:

- 16h: Santa Missa em ação de graças pelos 5 anos da Canonização

- 18h: Conferência sobre Santa Dulce dos Pobres

10 de outubro:

- 16h: Santa Missa em ação de graças pelos 5 anos da Canonização

- 18h: Conferência sobre Santa Dulce dos Pobres

11 de outubro:

- 16h: Santa Missa em ação de graças pelos 5 anos da Canonização

- 18h: Conferência sobre Santa Dulce dos Pobres

Dia 12 de outubro

- 8h30: Santa missa da solenidade de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, seguida de procissão.

Dia 13 de outubro

- 8h30: Santa Missa em ação de graças pelos 5 anos da Canonização