FESTEJO

Santo Antônio será point de festa pré-carnaval; saiba mais

Evento será realizado no dia 26 de fevereiro

O Santo Antônio Além do Carmo receberá, durante os festejos de pré-carnaval de Salvador, os shows das bandas Eva e É o Tchan. O evento será realizado no dia 26 de fevereiro, a partir das 20h, na Chácara Baluarte. >

Além da banda liderada pelo vocalista Felipe Pezzoni e do grupo comandado por Beto Jamaica e Compadre Washington, a festa contará com o agito da anfitriã Fica Comigo. >

O evento também contará com participação do Pagode da Malú. Com muito agito e mistura de ritmos, a festa promete ser uma prévia do que o público pode esperar do Carnaval.L>