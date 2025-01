VIAGEM

Guia elege 15 destinos turísticos para evitar em 2025

Listagem é feita anualmente

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 21:05

Veneza, Itália Crédito: Shutterstock

Anualmente, o guia de viagens Fodor elege destinos para serem evitados para serem evitados por turistas de todo o mundo. A listagem deste ano inclui destinos cobiçados como Veneza, Lisboa, Ilhas Virgens Britânicas e Tókio. "Alguns desses pontos turísticos altamente cobiçados estão entrando em colapso por causa o fardo de sua própria proeminência", explicou o Fodor. >

Veja agora quais são os pontos citados pelo guia: >

Bali - Indonésia>

A cidade de Bali foi incluída na lista após ter apresentado um "desenvolvimento rápido e descontrolado". O fluxo de turistas, que chegou a bater 5,3 milhões de visitantes internacionais em 2023, exerceu uma pressão sobre a infraestrutura da cidade, que é fortemente dependente das paisagens naturais. "Praias outrora imaculadas como Kuta e Seminyak agora estão enterradas sob pilhas de lixo, com os sistemas locais de gerenciamento de resíduos lutando para acompanhar", disse o guia. >

Barcelona, Maiorca e Ilhas Canárias - Espanha>

Moradores de destinos turísticos no país espanhol estão vivendo um aumento do custo de vida, infraestrutura abalada na tentativa de receber todos os visitantes, além de ter recursos em escassez e correr o risco de perda cultura local.>

Moradores de Barcelona pulverizaram visitantes desavisados com pistolas de água, enquanto dezenas de milhares se reuniram nas praias de Maiorca e das Ilhas Canárias segurando cartazes que diziam: "Seu luxo, nossa miséria" e "As Canárias têm um limite">

Veneza - Itália>

Em Veneza, multidões se reuniram na Piazzale Roma para protestar contra a futilidade (como eles a veem) de uma nova taxa de entrada para excursionistas.>

Lisboa - Portugal>

De acordo com o levantamento, a capital portuguesa acabou por se tornar um lugar insustentável para morada, por conta do custo de vida. "A cidade, que recentemente foi classificada como o terceiro lugar menos viável financeiramente para se viver globalmente, perdeu aproximadamente 30% de sua população desde 2013.">

Koh Samui - Tailândia>

A cidade tailandesa, um dos cenários da aclamada série The White Lotus, da HBO, tem recebido uma enxurrada de turistas. Cerca de 3,4 milhões de turistas visitaram a cidade no ano passado, numero que pode aumentar em até 20% neste ano. >

"Especialistas temem que o aumento do tráfego exacerbe os problemas existentes na ilha. Atualmente, existem 200.000 toneladas de resíduos em um aterro sanitário além da linha de visão de locais turísticos e vilas luxuosas", justificou. >

O governo chega a movimentar aproximadamente 60 toneladas de resíduos por dia, mas ainda não é suficiente para sanar os problemas da cidade.>

Monte Everest - Nepal>

Cerca de 58.000 pessoas visitam anualmente o entorno e o ponto de 29.032 pés de altura. As estimativas sugerem que aproximadamente 30 toneladas de lixo e uma grande quantidade de fezes humanas estejam dispersas nas encostas do Everest e na trilha para chegar lá. Os problemas são gerados pelo excesso de visitantes que anualmente chegam ao destino turístico queridinho dos amantes de aventura.>

Agrigento (Sicília) - Itália>

A cidade italiana já vivência há alguns anos uma crise no abastecimento hídrico. No entanto, as mudanças climáticas e uma seca prolongada estão elevando o nível da situação. >

Os locais históricos e culturais da cidade também estão sendo afetados. "O excelente patrimônio arqueológico do famoso Vale dos Templos da cidade está 'imerso em uma esplêndida paisagem agrícola que a seca contínua e a emergência hídrica podem comprometer e transformar com o tempo', disse Giuseppe Abbate, professor de planejamento urbano da Universidade de Palermo, ao Fodor".>

Ilhas Virgens Britânicas>

No primeiro semestre do ano passado, as Ilhas Virgens Britânicas registraram um recorde de visitantes, impulsionado pelo aumento de passageiros de navios de cruzeiros durante o pós-pandemia. Foram 683.000 turistas em apenas seis meses. Uma reclamação dos moradores locais, é que apesar de receber uma grande quantidade de pessoas, a cidade não etsá lucrando, pois os turistas não tem apresentado consumo na cidade. >

Kerala - Índia>

De acordo com o gui, a aumento do turismo aumentou o impacto dos desastres naturais, particularmente em áreas onde o desenvolvimento obstruiu os fluxos naturais de água e aumentou os riscos de deslizamentos de terra. Quase 60% dos 3.782 deslizamentos de terra da Índia entre 2015 e 2022 ocorreram em Kerala. Em 2023, Kerala recebeu um recorde de 21,8 milhões de turistas domésticos e 649.057 visitantes internacionais.>

Kyoto e Tóquio - Japão>

Dados oficiais da Organização Nacional de Turismo do Japão (JNTO) destacam que o turismo receptivo está em níveis sem precedentes. Com mais de 3,2 milhões, julho de 2024 teve o maior número de viajantes internacionais de todos os tempos. O impato é sentido pelos moradores das cidades. Eles reclamam de: alto custo de vida, a falta de prioridade no mercado de alimentos em detrimento dos turistas, além do transtorno da superlotação dos espaços. Atrações imperdíveis de Kyoto, como Arashiyama, Kiyomizudera e Fushimi Inari, estão tão congestionadas que não há espaço suficiente para caminhar confortavelmente, afirmam residentes.>

Oaxaca - México >

O excesso de turismo é desmonstrado com o crescente ressentimento dos moradores em relação aos turistas, e protestos e slogans têm surgido em todo o estado. Os oaxacanos reclamam que sua cultura e costumes estão sendo comercializados, levando a grandes lacunas de riqueza e degradação ambiental.>

Costa Norte da Escócia 500 (NC500)>