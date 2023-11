Sara Mariano: líderes evangélicos são investigados por incendiar corpo e tentar omitir provas

O bispo evangélico conhecido como Zadoque e o ministro do evangelho Gideão Duarte, 33, presos por participação na morte da cantora gospel Sara Mariano, são investigados por por suspeita de incendiar o corpo e tentar omitir provas do crime.



“Conforme as investigações, o suposto líder religioso e o motorista de aplicativo são suspeitos de participação na logística e execução, bem como no ato de incendiar o corpo e na tentativa de omitir provas”, afirma o delegado Euvaldo Costa, titular da 25ª DT (Dias D'Ávila), que investiga o crime.