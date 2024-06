ARBORIZAÇÃO

Duas mil mudas de coqueiro são plantadas na orla do Jardim de Alah

Segundo viveiro está na Praia de Flamengo

Da Redação

Publicado em 17 de junho de 2024 às 16:12

Plantio de 2 mil mudas de coqueiro Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

Duas mil novas mudas de coqueiro foram plantadas na manhã desta segunda-feira (17), na orla do Jardim de Alah. A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis), por meio do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (Savam), e tem o objetivo inicial de renovar a arborização da área para, em seguida, partir para outros pontos da capital baiana, a exemplo do coqueiral do Morro do Cristo, na Barra.

Para o engenheiro aposentado José Rebouças, 68 anos, frequentador assíduo do Jardim de Alah, é uma satisfação ver a região será novamente cercada pela vegetação. “Não tenha dúvida de que é muito gratificante ver o replantio dos coqueiros, que são marcas registradas desse trecho de orla. Com esse viveiro de mudas, a cidade deve ficar abastecida de novos exemplares durante muitos anos ainda, contanto que sejam bem cuidadas e conservadas da forma correta. Fico muito feliz em ver esse trabalho acontecendo”, declarou.

O titular da Secis, Ivan Euler, explicou sobre o processo de plantio das mudas no viveiro do Jardim de Alah. “Anteriormente, fizemos toda a preparação do local, além do cercamento de toda a área, com sistema de irrigação automatizado. Temos um poço dedicado ao viveiro, com esse sistema de aspersão, onde a água bate nas folhas para evitar o acúmulo de sal nas plantas”.

Processo

Neste momento inicial, a Secis realizou o plantio de 2 mil mudas, com o objetivo de, a princípio, replantar a região do Jardim de Alah para, em seguida, utilizar também em outros pontos da orla de Salvador, como o coqueiral do Cristo, na Barra, além de outros pontos, futuramente.

“Contamos com o apoio da população, pois precisamos manter este cercado enquanto as mudas ainda são frágeis, com previsão de retirada quando as árvores estiverem mais fortes e crescidas. Essa é uma iniciativa importante para a arborização da cidade “, completou Euler.

O diretor do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (Savam) da Secis, João Resch, lembrou que o plantio dos coqueiros é um complemento das atividades, juntamente com o viveiro de plantas de restinga na orla litorânea da capital baiana. “As ações seguem em paralelo à Operação Chuva, recuperando o coqueiral do Jardim de Alah e demais trechos da cidade que necessitem o plantio desse tipo de vegetação”.