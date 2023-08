Secretário fala em 'cultura de paz' após ministro acionar ouvidoria por mortes em confrontos

Após o ministro Silvio Almeida acionar uma Ouvidoria de acompanhamento das 30 mortes ocorridas durante ações policiais na Bahia, entre 28 de julho e 4 de agosto, o secretário de Segurança da Bahia, Marcelo Werner, afirmou que o órgão estadual está alinhado com o governo federal. A declaração foi feita durante a inauguração de uma unidade da Polícia Civil no SAC Shopping Salvador, nesta segunda-feira (7).

"A gente recebe todas as observações e colocações do ministro Silvio. Existe um alinhamento muito grande entre secretarias e os governos federal e estadual. Em toda e qualquer ocorrência que envolve violência, adotamos todos os procedimentos necessários para a apuração dos fatos", afirmou Werner.

No último sábado (6), o chefe da pasta de Direitos Humanos e Cidadania do governo federal anunciou que a Ouvidoria do órgão vai acompanhar as investigações dos casos baianos, que ocorreram nas cidades de Salvador, em Camaçari, Região Metropolitana, e em Itatim, a cerca de 200 km da capital. Os casos aconteceram em oito dias.