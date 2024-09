CONSTRUÇÃO

Segunda balsa entra em operação e reforça sondagem da Ponte Salvador-Itaparica

Também está em andamento a sondagem em águas rasas

23 de setembro de 2024

Segunda balsa entra em operação Crédito: Marcelo Maia

Uma nova balsa de grande porte chegou à Baía de Todos-os-Santos para reforçar a sondagem do Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Itaparica. A nova embarcação possui as mesmas grandes dimensões da primeira balsa: 75 metros de comprimento e área de convés de, aproximadamente, dois mil metros quadrados.

As duas balsas contam com perfuratriz com sistema de compensação de ondas que permite o trabalho no mar mesmo em condições climáticas adversas. Com o desenrolar da sondagem, uma das balsas ficará mais próxima de Salvador e a outra nas proximidades de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

Ao mesmo tempo em que duas balsas seguem em ação nas águas profundas, está em andamento, também, a sondagem em águas rasas, até 10 metros de profundidade, com uso de uma plataforma estilo Jackup. Elas fazem parte de uma força-tarefa que está coletando amostras do fundo do mar em 102 pontos da Baía, onde serão erguidos os pilares da Ponte Salvador-Itaparica.

A sondagem foi iniciada com as operações terrestres em janeiro deste ano, em Vera Cruz. Até o momento, 17 empresas baianas foram contratadas e 300 empregos diretos e indiretos já foram gerados somente em função da sondagem, que representa um investimento de R$ 160 milhões.

O Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Itaparica será um novo vetor de distribuição de renda e vai impulsionar a economia de toda a Bahia, com geração de sete mil empregos. Serão contemplados 10 milhões de baianos em cerca de 250 municípios.

Esse grande investimento vai fomentar o desenvolvimento econômico a partir da atração de novos empreendimentos em áreas como logística, indústria, comércio, serviços e mercado imobiliário. O novo sistema irá também impulsionar de maneira sustentável o turismo na Bahia, já que a distância entre Salvador e importantes zonas turísticas do estado, como o Sul e Baixo Sul, será reduzida em mais de 100 quilômetros.

Além da ponte com 12.4 km sobre o mar, a maior da América Latina, serão construídos novos acessos viários em Salvador e Vera Cruz. Na capital, serão 4 quilômetros de uma nova estrutura entre a região da Calçada e Água de Meninos, composta por um conjunto de viadutos e dois novos túneis que ficarão paralelos aos da Via Expressa.

Já em Vera Cruz, o fluxo de veículos oriundos da ponte será direcionado para uma nova via expressa, com 22 km, que será construída na região de Mar Grande e segue até as proximidades de Cacha Pregos. Por fim, será duplicado um trecho de 8 km da BA-001, desde Cacha Pregos até o início da Ponte do Funil, onde finaliza a área de atuação da Concessionária.