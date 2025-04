INCENTIVO

Segunda edição do Bolsa-Atleta Salvador é lançada com bolsas de até R$ 2 mil

Saiba como funciona o programa de incentivo

Além das risadas das conversas de jovens e adolescentes, um barulho bem específico foi ouvido na manhã desta segunda-feira (14) no auditório da Casa do Comércio, em Salvador. Quem esteve presente não teve como ignorar o som do contato das medalhas penduradas nos pescoços de atletas e paratletas. Os contemplados pelo Bolsa-Atleta Salvador se reuniram para acompanhar o lançamento do programa, que oferecerá incentivo para 358 pessoas. >