CONFUSÃO GENERALIZADA

Segurança baleado na Barra afirma que discussão teve início com falas racistas e homofóbicas de turista

O segurança de uma pizzaria, localizada na Av. Almirante Marques de Leão, na Barra, foi vítima de tiro em frente ao estabelecimento na noite deste domingo (10). Em entrevista ao Bahia Meio Dia, da TV Bahia, a vítima contou que a confusão com suspeito, que seria um turista, teve início por críticas do homem com relação a Salvador. O homem teria proferido falas racistas e homofóbicas.