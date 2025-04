CRIME

Seis farmácias são interditadas na Bahia por venda de remédio vencido e sem receita

Maior parte dos medicamentos apreendidos é clonazepam e alprazolam

Sete farmácias foram alvo de uma operação da Polícia Civil com o objetivo de fiscalizar a venda de medicamentos. Dessa, seis foram interditadas após identificação de irregularidades. As lojas ficam em Feira de Santana, no Centro Norte da Bahia, e foram fechadas nesta quinta-feira (3).>