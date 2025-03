MOBILIDADE

Seis linhas de ônibus de Cajazeiras serão modificadas a partir deste sábado (22)

Mudança afeta usuários das regiões de Cajazeiras XI e Boca da Mata

Seis linhas de ônibus do bairro de Cajazeiras vão sofrer alterações a partir deste sábado (22). As mudanças devem afetar os usuários que fazem uso do transporte nas regiões de Cajazeiras XI e Boca da Mata. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), as medidas visam dar maior eficiência ao deslocamento dos usuários e reduzir o tempo de espera nos pontos de ônibus. >