AQUISIÇÃO

Haaland compra carro que vai de zero a cem km/h em dois segundos; veículo raro tem só 250 unidades custando R$ 24 mil cada

O novo Bugatti Tourbillon pode chegar a 446 km/h de velocidade

A referência se dá pelo fato do veículo ser inspirado no design de relógios de luxo, com grade no formato de ferradura e desenhos de "C" nas laterais. Por dentro, o luxo traz elementos conhecidos por quem gosta da Bugatti, puxando funcionalidade para todas as estruturas do carro. O veículo possui volante com cubo central fixo, o que significa que o painel de instrumentos está sempre visível para quem o dirige. >