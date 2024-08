SALVADOR

Seman podou mais de 24 mil árvores em seis meses na capital baiana

Mais da metade das podas aconteceu entre abril e junho, meses mais chuvosos

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 17:54

Manutenção de áreas verdes da cidade é uma das atribuições da Seman Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Para manter a capital arborizada, é necessário adequar as árvores ao ambiente urbano, através de ações diárias de manejo dos vegetais. Por isso, de janeiro a junho deste ano foram realizadas pela Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) 24.161 mil podas de árvores.

Os serviços incluem remoções de árvores e galhos, além de supressões de espécies que apresentavam total desgaste e risco alto de queda. Só entre abril e junho, períodos mais chuvosos, foram executadas mais de 15 mil podas por toda a cidade.

Como parte do cronograma de trabalho, equipes da Seman fazem a poda de espécies em locais como a Rua Cícero Simões, localizada nas imediações do Parque da Cidade, no Itaigara. No local, a operação contou com dois caminhões e dez técnicos que apararam os vegetais. As árvores bastante crescidas já ultrapassavam o limite do muro do Parque, resultando em galhos pendurados que inviabilizavam o uso da calçada.

O motoboy Alex Silva, 31 anos, transita diariamente pela Rua Cícero Simões e, segundo ele, a retirada das árvores melhora bastante a iluminação da via. “Faço muitas entregas nessa região, principalmente à noite. Além de atrapalhar a passagem das pessoas pelo passeio, as árvores estavam também impedindo a claridade da rua. Com certeza, fica muito melhor para todo mundo, para quem dirige e quem passa caminhando também”, frisou.

Além de tratar a vegetação retirando galhos fracos ou com má-formação, as podas controlam o crescimento em excesso da copa. Para as intervenções são usados caminhões Munck, caçambas, motopoda e motosserra, dentre outros equipamentos. Antes de a iniciativa ocorrer, os locais onde as podas acontecem passam por avaliação técnica.

O titular da Seman, Lázaro Jezler, pontua que as ações diárias chegam a totalizar uma média de 4 mil podas por mês. “Estimamos que em 2024 sejam executadas aproximadamente 50 mil ações deste tipo, em todos os bairros da cidade”, complementou o secretário.

De acordo com Jezler, a poda das árvores e a limpeza das palmáceas fazem parte de um importante conjunto de ações preventivas que são realizadas pela pasta. “É um trabalho que visa evitar a ocorrência de acidentes. Fazemos a retirada de galhos e hastes com risco de queda, também removemos árvores com estado fitossanitário ruim”, explica o secretário, ressaltando que o serviço pode ser solicitado por qualquer munícipe.