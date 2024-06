INSCREVA-SE

Semana de Engenharia recebe inscrições de trabalhos científicos

Congresso acontece em Salvador no mês de outubro

Da Redação

Publicado em 4 de junho de 2024 às 13:34

Osmar Barros Júnior Crédito: Divulgação

Durante a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea), que acontece de 7 a 10 de outubro no Centro de Convenções de Salvador, será realizado o Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia (Contecc), que tem como proposta divulgar trabalhos técnicos científicos desenvolvidos nas mais diversas instituições brasileiras. Serão selecionados 24 trabalhos e as inscrições podem ser realizadas até 31 de julho na internet.

Os trabalhos inscritos deverão abordar as modalidades abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e Mútua: Agrimensura, Agronomia, Civil, Elétrica, Mecânica/Metalurgia, Química, Segurança do Trabalho e Geologia/Minas, que estão descritas na Resolução nº 473, de 2002, do Confea. Poderão ser inscritos ainda trabalhos técnicos que versem sobre Experiência Profissional, Gestão, Educação, Acessibilidade e Sustentabilidade, considerados em um só grupo (Experiência Profissional).

O presidente do Crea-BA, Joseval Carqueija, destaca a importância da participação dos jovens profissionais, “a Bahia possui um enorme potencial técnico e científico, e é essencial que aproveitem essa oportunidade para apresentar seus trabalhos e contribuir para o desenvolvimento tecnológico do país”, afirmou Carqueija.

Já o conselheiro federal que representa as Instituições de Ensino no Plenário do Confea, Osmar Barros, reforça a relevância da submissão de trabalhos e destaca que o Congresso tem se tornado uma das sessões mais prestigiadas da Soea, com um número crescente de trabalhos apresentados e participantes a cada ano, “precisamos incentivar e motivar a produção acadêmica em nosso país, dentro das áreas abrangidas pelo Sistema. Tem muita gente com capacidade técnica, produzindo muita coisa de relevância e que precisa de espaços para divulgar seus trabalhos, suas pesquisas”, reforça Barros.